Boston Der US-Indus-triekonzern General Electric (GE) hat wegen hoher Abschreibungen einen riesigen Verlust im vierten Quartal gemacht. Im fortgeführten Geschäft fiel unter dem Strich ein Minus von 10 Milliarden Dollar (8,1 Mrd Euro) an, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Boston mit. Im Vorjahreszeitraum hatte GE noch 3,5 Milliarden Dollar verdient. Im Versicherungsgeschäft waren teure Altlasten entdeckt worden, zudem fallen wegen der US-Steuerreform einmalige Belastungen an.