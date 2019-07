Fall Ghosn: Razzia bei Renault

Boulogne-Billancourt Ermittler haben am Mittwoch den Hauptsitz des französischen Autobauers Renault durchsucht. In Boulogne-Billancourt bei Paris, wo Renault seinen Sitz hat, laufe eine polizeiliche Durchsuchung, teilte eine Unternehmens-Sprecherin am Mittwoch mit.

Man arbeite uneingeschränkt mit den Behörden zusammen. Auch die Staatsanwaltschaft bestätigte die Durchsuchung, nannte aber ebenfalls keine weiteren Details. Medienberichten zufolge hängt der Einsatz der Ermittler mit dem Ex-Renaultchef Carlos Ghosn zusammen.

Das Nachrichtenmagazin L’Express berichtete, dass der Grund der Ermittlungen die Finanzierung der Hochzeit des ehemaligen Top-Managers im Schloss Versailles sei. Renault hatte Anfang des Jahres angekündigt, die Justiz wegen mutmaßlicher persönlicher Vorteilsnahme Ghosns einzuschalten.