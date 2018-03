Vion-Chef Francis Kint tritt ab

Boxtel /Emstek Francis Kint, Chef des niederländischen Fleischkonzerns Vion, hat überraschend zum 1. Juni seinen Rücktritt angekündigt. Das teilte das Unternehmen jetzt mit. Der 56-Jährige wechselt als Vorstandsvorsitzender zum deutlich kleineren Fleischverarbeiter Ter Breke in seiner belgischen Heimat.

Kint stand seit 2015 als Vorstandschef an der Spitze der Vion Food Group, die u.a. auch eine Schlachterei in Emstek (Kreis Cloppenburg) betreibt. Er hatte dem Unternehmen eine harten Umbau- und Modernisierungskurs mit Firmenverkäufen und Standortschließungen verordnet. „Das Unternehmen ist jetzt gut aufgestellt, und die drei Divisionen werden von Teams von erfahrenden Managern geleitet“, sagte Kint.

Wer seine Nachfolge an der Spitze von Vion antreten wird, will der Fleischriese „zu gegebener Zeit“ bekanntgeben, hieß es in der Mitteilung.