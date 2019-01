Brake Die L.I.T. Gruppe mit Sitz in Brake integriert die Hölkemeier Spedition GmbH (Minden) in die Unternehmensgruppe. Beide Firmen wollen das nationale und internationale Wachstum gemeinsam vorantreiben. Die Spedition Hölkemeier mit Niederlassungen in Porta Westfalica, Bad Oeynhausen und Vlotho arbeitet weiter unter eigenem Namen als eigenständige Geschäftseinheit der L.I.T.-Gruppe.

