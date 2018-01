LIT mit Standort in Österreich

Brake Die LIT AG aus Brake (Wesermarsch), einer der großen Logistiker in Norddeutschland, treibt die Internationalisierung weiter voran: Kürzlich wurde ein erster Standort in Österreich eröffnet, wie das Unternehmen mitteilte. LIT (900 Lastwagen) ist bereits in Großbritannien, Frankreich, Polen, Luxemburg, Italien, Tschechien und den Niederlanden tätig. Der neue österreichische Standort befindet sich verkehrsgünstig in Villach. Schwerpunkt dort seien „Jumbo-Transporte“. Man ziele u.a. auf Großkunden der Verpackungs- und Dämmstoffindustrie ab, so Niederlassungsleiter Marco della Pietra.