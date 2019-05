Brake Die L.I.T.-Gruppe (Brake, Kreis Wesermarsch) möchte den Ausbau des eigenen Tankstellennetzes vorantreiben, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens vom Freitag. Dazu möchte der Logistiker als Gesellschafter in das Tankstellennetz der Swiss Kiss Petrol AG und der VTM fair GmbH einsteigen.

Über das Netzwerk sollen Spediteure Kraftstoff „zu guten Konditionen sichern“ können, heißt es in der Mitteilung. Den günstigen Spriteinkauf soll eine speziell programmierte Software ermöglichen. „Sie stellt sicher, dass zum Zeitpunkt des Einkaufs der niedrigste Preis erzielt wird“, teilt das Unternehmen mit. Anschließend sollen die Spediteure den erworbenen Kraftstoff an allen teilnehmenden Tankstellen beziehen können. Bisher verfügt L.I.T. über vier Tankstellen an den Unternehmensstandorten Hamburg, Oebisfelde, Polch und Sulz am Neckar. Eine weitere Tankstelle werde aktuell in Bremen gebaut.

Den Betrieb inklusive Einkauf, Buchhaltung, Rechnungsstellung, Risikomanagement und Controlling soll für alle Beteiligten der Kooperationspartner VTM fair übernehmen. „Vorteile bietet das Tankstellennetz auch Logistikunternehmen, die günstig Kraftstoff beziehen wollen und keine eigene Tankstelle haben“, heißt es in der Mitteilung. Ziel des Netzwerks sei es, „den Zwischenhandel komplett zu übernehmen“.

Auch Privatpersonen und kleinere Unternehmen sollen ihren Kraftstoff über VTM beziehen und an den teilnehmenden Tankstellen tanken können.