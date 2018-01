Neue Arbeitsplätze bei Rehau in Brake

Brake Der Autozulieferer Rehau plant am Standort Brake Neueinstellungen: Die Zahl der Mitarbeiter soll von derzeit gut 1000 binnen der nächsten ein, zwei Jahre um 30 bis 40 steigen, kündigte Werkleiter El Mostafa Slimani an. Wesentlicher Grund: Die neue, millionenteure Lackieranlage ist nach rund vier Minuten so gut angelaufen, dass nun eine Erweiterung der Kapazitäten geplant ist. Bauliche Veränderungen seien dazu nicht geplant, so Slimani. Allerdings müsse diese Ausweitung der Kapazitäten vom Gewerbeaufsichtsamt genehmigt werden. Dafür würden derzeit alle Unterlagen zusammengestellt.

Markus Minten https://www.nwzonline.de/autor/markus-minten Redaktionsleitung Brake

Redaktion Brake Tel: 04401 9988 2301 Lesen Sie mehr von mir