Brake Auch das Braker Unternehmen Barghorn (Stahlbau/Maschinenbau/Metallbau) bewirbt sich um den Preis für Innovative Ausbildung (PIA) der NWZ. Die Bewerbung, die Firmenchef Gunnar Barghorn eingereicht hat, konzentriert sich auf mediale Außenkontakte des Unternehmens gezielt im Hinblick auf Nachwuchskräfte.

Das beginnt mit einer bemerkenswerten Neuheit auf der gerade in Überarbeitung befindlichen Homepage: „Schüler haben dort künftig die Möglichkeit, Praktikumsplätze verbindlich online zu buchen“, erläutert Gunnar Barghorn. „Es bedarf keinerlei Bewerbung mehr und der Schüler erhält umgehend mit der Buchungsbestätigung alle erforderlichen Informationen zum Praktikum zugesandt.“

Besonders beeindruckend: Der Mittelständler kehrt damit die Bewerbungsrichtung quasi um: „Interessierte können für sich selbst oder einen Bekannten, welcher nach ihrer Einschätzung als Mitarbeiter gut zu uns passen würde, eine Bewerbung unseres Unternehmens anfordern.“ Dazu gehörten – als Spiegelbild klassischer Bewerbungen – alle gängigen Bestandteile: Anschreiben, Bewerbungsfoto (Gebäude und Belegschaft), Lebenslauf bis hin zu Zeugnissen und Zertifikaten. „Die Zeugnisse haben bestehende Mitarbeiter dem Unternehmen in seiner Funktion als Arbeitgeber ausgestellt“, erläutert Firmenchef Barghorn. Zusätzlich gibt es allerhand weitergehende Information zum Unternehmen und zum Leben in der Wesermarsch.

Neben diesem neuen Ansatz über das Medium der Firmen-Homepage stehen fortan verstärkt soziale Medien im Mittelpunkt. Instagram soll von den Azubis regelmäßig als Sprachrohr genutzt werden, so Barghorn. Die Plattform solle von den Handy-Scouts „durch regelmäßige Posts aus unserem Arbeitsalltag bespielt“ werden. Zugleich kümmern sich die Gesellen um Facebook. So will man die „Kontaktpunkte“ des Unternehmens zu der wichtigen Gruppe der jüngeren Menschen stärken und nutzen. Im Hintergrund sollen die beiden Gruppen über zwei Whats-app-Adressen moderiert werden, erläutert Unternehmer Barghorn. Es sei auch ein Vorgabenpapier entwickelt worden, um festzuhalten, was geht und was nicht geht.

Die Braker setzen auf professionelle Vorgehensweise: Im Oktober sei eine Schulung der beiden Handy-Scout-Teams geplant. Inhaltlich soll es um Technik, aber auch um Anregungen für potenzielle Beiträge gehen. „Im nächsten Schritt sollen die so entstandenen und darüber hinausgehenden Inhalte genutzt werden, um hieraus in Eigenregie des Instagram-Handy-Scout-Teams Filmmaterial entstehen zu lassen“, heißt es in Brake. Gewünscht seien z.B. ein genereller Imagefilm und/oder Infofilme zu den Ausbildungsberufen. Was letztlich herauskomme, liege aber in freier Entscheidung der Azubis. Die Firma stelle die erforderlichen Ressourcen an Zeit, Geld und Ausrüstung zur Verfügung.