Brake Für rund 90 Minuten ging am Mittwoch an der Hauptzufahrt des Seehafens in Brake (Landkreis Wesermarsch) nichts: Mit mehreren Traktoren blockierten rund 50 Landwirte, vorwiegend Milchbauern, die Straße. Der Grund: Sie fordern von der Bundesregierung, ein EU-Freihandelsabkommen mit Südamerika nicht zu unterzeichnen.

Das Mercosur-Abkommen stehe für eine agrarpolitische Exportstrategie, die die hiesigen Landwirte nicht mehr mittragen wollen. Man müsse weg von einer Exportoffensive hin zu einer „Qualitätsstrategie mit kostendeckenden Erzeugerpreisen“, so Peter Habbena (Bundesverband Deutscher Milchviehhalter). Dies sei bei dem Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und den Ländern Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay, die zusammen Mercosur bilden, nicht der Fall. „Wir wollen statt blinder Marktöffnung und Exportsteigerung gerechten Welthandel und ein Ende des Preisdumpings.“ Das Mercosur-Abkommen würde aus verschiedenen Gründen bäuerliche Existenzen beiderseits des Atlantiks gefährden.

Aufgerufen zur Blockade hatte die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft. Landwirte und auch Verbraucher seien bereit oder schon dabei, in puncto Nachhaltigkeit umzudenken und zu handeln, sagte deren Bundesgeschäftsführer Georg Janßen. Dies solle auch die Bundesregierung tun. Das Mercosur-Abkommen sei zudem mit aktuellen Klimazielen nicht vereinbar.

Der Seehafen Brake, der von Niedersachsen Ports betrieben wird, ist führend beim Futtermittelumschlag in Deutschland. Während der Blockade am Mittwoch konnten dutzende Lkw den Hafen weder anfahren noch verlassen.

Video unter: www.nwzonline.de/videos