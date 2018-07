So viel Wasser verbraucht wie nie

Brake Die anhaltende Hitze sorgt im Nordwesten nicht nur für Temperaturrekorde. Am Donnerstag kam es mit 332 222 Kubikmetern Verbrauch zu einem neuen Höchstwert in der 70-jährigen Verbandsgeschichte des Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverbandes – in der Relation sind dies 110 000 Kubikmeter mehr als sonst an einem Tag.

Der konstant hohe Wasserverbrauch hat Folgen: Ab sofort muss der Versorgungsdruck gesenkt werden, um die Trinkwasserversorgung auch in den nächsten Tagen zu sichern, teilte der OOWV mit. Die Verbraucher werden dies bemerken – das Wasser sprudelt nicht mehr so kräftig wie gewohnt aus den Hähnen. In den Regionen, in denen bereits Druckschwankungen festzustellen sind, werden diese sich möglicherweise noch verstärken. Dennoch ist laut OOWV eine Trinkwasserversorgung sichergestellt.