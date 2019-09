„Trinkwasser wird zur Mangelware“

Brake In Niedersachsen droht ein Verteilungskampf um das Grundwasser. Als Folge des Klimawandels werde Wasser auch im Nordwesten zur Mangelware werden, warnt der Geschäftsführer des Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverbandes (OOWV), Karsten Specht. Um ein weiteres Absinken des Grundwasserspiegels in der Region zu verhindern, sei es nötig, den Verbrauch zu senken und die Wasserentnahme völlig neu zu regeln. In diesem Zusammenhang müsse die öffentliche Wasserversorgung absoluten Vorrang vor der Landwirtschaft und der Industrie haben, so Specht.