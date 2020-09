Abgas-Skandal: Weitere Anklage gegen Winterkorn

Delmenhorst

Brand In Delmenhorst Werkstatt in Flammen – Feuerwehr im Großeinsatz

Auf dem ehemaligen Möller-Gelände in Delmenhorst ist am Donnerstagabend eine Halle mit Werkstätten in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr war bis in die Nacht hinein im Großeinsatz.