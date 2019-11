Braunschweig Für ihre herausragenden Leistungen in der Aus- beziehungsweise Fortbildung hat die Landwirtschaftskammer (LWK) Niedersachsen jetzt 60 junge Männer und Frauen, darunter 15 aus dem Oldenburger Land und Ostfriesland, im Thünen-Institut in Braunschweig ausgezeichnet. Neben den besten Auszubildenden in Berufen wie Landwirt, Gärtner, Forstwirt, Milchtechnologe oder Hauswirtschafter wurden auch mehrere Meister und Sieger aus Berufswettbewerben geehrt.

„Wir dürfen Sie zu Recht zu den Besten unseres Fachkräfte-Nachwuchses zählen“, sagte Kammerpräsident Gerhard Schwetje. „Das zeigt: Leistung lohnt sich.“ Kultusminister Grant Hendrik Tonne, der die Urkunden überreichte, betonte, dass „Begeisterung für den gewählten Beruf häufig auch zu guten Leistungen führt“.