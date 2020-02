Braunschweig /Berlin Entschädigung auch für deutsche VW-Dieselkunden im Abgasskandal: Die Kläger im Musterverfahren am Braunschweiger Oberlandesgericht sollen nun doch Geld vom Konzern bekommen. Insgesamt wolle man eine Summe von bis zu 830 Millionen Euro bereitstellen, teilte Volkswagen am Freitag mit.

Zuvor hatte das Unternehmen die offiziellen Vergleichsverhandlungen mit dem Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) aufgekündigt – VW will die Sache lieber ohne Verbraucherschützer regeln. Wie genau die Dieselfahrer an ihr Geld kommen sollen, steht allerdings noch nicht fest – darüber sowie über den Grund für das formale Platzen der Gespräche gibt es Streit.

• Was die Einigung Dieselfahrern bringen soll

Verbraucherschützer hatten nach dem Auffliegen des Abgasskandals in den USA 2015 verlangt, auch Autofahrern in Europa eine Entschädigung für den Wertverlust betroffener Dieselfahrzeuge zuzusprechen. Die zur Musterfeststellungsklage in Braunschweig angemeldeten VW-Kunden dürften nun voraussichtlich im Schnitt um die 2000 Euro pro Kopf erhalten – wenn sie dem Vergleich zustimmen.

Die genaue Verteilung der Summe von 830 Millionen Euro hängt davon ab, wie viele Kunden zuletzt für das Verfahren regis­triert waren – Angaben dazu schwanken zwischen 400 000 und 470 000. Das Vergleichspaket richtet sich nur an diejenigen VW-Dieselfahrer, die auch an der Musterklage teilnehmen. Falls sie den Vergleich ablehnen, können sie weiter auf die Musterfeststellungsklage setzen. Kunden, die Einzelprozesse vor Amts-, Land- oder Oberlandesgerichten laufen haben, können nicht auf das Vergleichsangebot von VW setzen.

• Sind die Vergleichsgespräche gescheitert?

Vom Ergebnis her wohl nicht, denn Dieselfahrer sollen ja Geld erhalten. Vom Ablauf her wohl schon, denn zu einer formalen Einigung beider Seiten kam es am Ende nicht. Volkswagen und vzbv schieben sich gegenseitig die Schuld für den Abbruch ihrer Gespräche zu.

• Wie sollen die

Auszahlungen ablaufen?

Das steht noch nicht fest. Der VW-Konzern arbeitet gerade an einer Plattform. Für weitere Informationen ist eine Regis­trierung auf der Seite vergleich.volkswagen.de möglich.