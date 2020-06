Covid-19- Arznei: Land hilft Start-up

Braunschweig Bei der Entwicklung eines wirksamen Medikaments gegen Covid-19 wird ein Braunschweiger Unternehmen vom Land Niedersachsen und weiteren Geldgebern unterstützt. „Die Verträge wurden jetzt unterzeichnet“, teilte das Wirtschaftsministerium in Hannover am Dienstag mit. Demnach beteiligen sich das Land mit der NBank sowie eine Investorengruppe an dem Biotech-Start-up Corat Therapeutics.

Das neu gegründete Unternehmen will einen Wirkstoff bis zum Medikament weiterentwickeln. Dafür sei aber weitere Forschung notwendig, ehe klinische Studien beginnen könnten. Hinter Corat steht das Unternehmen Yumab, eine Ausgründung der TU Braunschweig, die menschliche Antikörper für Biotech- und Pharmakunden entwickelt und optimiert.

