Braunschweig Die fristlose Kündigung von VW gegen den früheren Manager Oliver Schmidt landet nun doch vor Gericht. Das Verfahren zwischen dem in den USA verurteilten Schmidt und VW werde am 11. Februar verhandelt, teilte das Arbeitsgericht in Braunschweig mit. Schmidt wende sich nicht nur gegen die Kündigung, sondern verlange auch 115 000 Euro Bonuszahlungen sowie 333 000 Euro Schadenersatz wegen einer Geldstrafe, die er in den USA gezahlt hatte.