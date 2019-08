Nordzucker setzt auf Zuckerrohr

Braunschweig Deutschlands zweitgrößter Zuckerhersteller Nordzucker setzt künftig auch auf Zuckerrohr. Die angekündigte Übernahme von 70 Prozent der Anteile am australischen Produzenten Mackay Sugar Limited (MSL) sei abgeschlossen, teilte der Konzern am Mittwoch mit. „Wir erschließen uns mit MSL neben dem stabilen australischen Zuckermarkt auch Zugang zum weltweit größten Wachstumsmarkt in Südostasien“, sagte Vorstand Lars Gorissen. Die Übernahme war im Februar angekündigt worden, stand aber unter dem Vorbehalt der Zustimmung der MSL-Aktionäre.