Braunschweig Traumberuf Altenpfleger? Für viele junge Leute gilt das nicht. Mit einer Imagekampagne für Pflegeberufe will ein Bündnis aus Kommunen und Verbänden nun Nachwuchskräfte nach Südostniedersachsen locken. Am Mittwoch stellte das regionale Netzwerk zur Fachkräftesicherung in der Pflege die Werbefilme und Plakate mit dem Motto „Ich pflege gern“ in Braunschweig vor. Unterstützt werden die Träger von Niedersachsens Sozial- und Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD).

Nach Angaben des Bündnisses fehlen bis 2030 allein in der Region rund um Braunschweig 6000 Pflegekräfte. Niedersachsenweit werden es nach Schätzungen der Landesregierung 21 000 bis 52 000 sein. Obwohl Altenpfleger ein hohes Ansehen genössen, wolle kaum jemand diese Tätigkeit übernehmen, beklagt das Netzwerk. Ministerin Reimann sagte, Pflegeberufe müssten aus ihrem „Mauerblümchen-Dasein“ herauskommen. Mit der Kampagne will das Netzwerk auch den Ruf der Pflegeausbildung aufpolieren. „Wir wollen aufklären, was die Pflege für ein toller Beruf ist“, sagte der Sprecher der Trägergemeinschaft, Oliver Syring.

Sozialministerin Reimann kündigte an, dass in einem neuen Pflegerahmenvertrag bessere Personalschlüssel für die Pflege festgeschrieben werden sollen. Erst müsse noch ein Schiedsgericht über den Vertrag entscheiden. „Wenn alles gut läuft, tritt die Regelung im Januar 2019 in Kraft“, sagte die Ministerin in Braunschweig.