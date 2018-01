Braunschweig Bis die ersten fahrerlosen Autos über unsere Straßen fahren, wird es noch Jahre dauern. Für 2018 haben Hersteller neue Produkte angekündigt. In Niedersachsen soll außerdem ein Testfeld für die Forschung entstehen.

Wie weit ist die Technik bisher ?

Noch gibt es nach Angaben des niedersächsischen Verkehrsministeriums keine komplett selbst fahrenden Autos. Die Entwicklung hin zum autonomen Fahren beschreibt die Bundesanstalt für Straßenwesen mit verschiedenen Stufen. Durch Systeme wie Einparkhilfen und intelligente Stauassistenten werden viele Autos bereits heute den Stufen 1 (assistiertes Fahren) und 2 (teilautomatisiertes Fahren) zugeordnet. Die Stufen 3 (hochautomatisiert) und 4 (vollautomatisiert) könnten aus technischer Sicht schon bald realisiert werden.

Welche Entwicklungen stehen demnächst an ?

Die deutsche Autoindustrie fährt bei der Entwicklung autonom fahrender Autos vorneweg, wie eine Studie der deutschen Wirtschaft (IW) 2017 herausfand. Als spannende Entwicklung wird derzeit oft ein Stauassistent im Audi A8 genannt. „Für einen gewissen Zeitraum ist es dem Fahrer dabei erlaubt, sich abzuwenden“, erklärt Markus Maurer vom Institut für Regelungstechnik an der TU Braunschweig.

Als großer Schritt gilt auch die Ankündigung der Google-Tochter Waymo, bei Tests im amerikanischen Bundesstaat Arizona schon bald die Sicherheitsfahrer weglassen zu wollen. „Das wäre dann sogar ein vollautomatisiertes Fahrzeug“, erklärt TU-Professor Maurer. In Deutschland werde derzeit außerdem ein fahrerlos fahrendes Absicherungsfahrzeug für Baustellen auf Autobahnen entwickelt.

Welche Probleme müssen dringend gelöst werden ?

„Eine große Herausforderung für die Technik ist es, so gut zu werden, wie ein aufmerksamer Fahrer“, beschreibt Maurer. Ziel sei es, komplexe Situationen im Straßenverkehr zu beherrschen. Dass man automatisierte Fahrzeuge bauen kann, ist klar. „Jetzt ist die Frage der Zulassung zentral“, sagt Karsten Lemmer, Vorstand des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt. Zwei Aspekte müssten geklärt werden: Wie gut muss die Technik genau? Und wie lässt sich das am besten nachweisen? Für die Einführung weiterer Technik gilt es also vor allem rechtliche Hürden zu überwinden. Deshalb beschäftigen sich auch die Experten beim Verkehrsgerichtstag Ende Januar in Goslar auch mit der Frage nach der Verantwortung bei Unfällen und Verletzungen.

Was passiert auf den Straßen ?

Zwischen den Städten Hannover, Braunschweig, Wolfsburg und Salzgitter entsteht ein Testfeld für das automatisierte Fahren. Laut Ministerium in Hannover handelt es sich aufgrund der Größe und Vernetzung um ein einzigartiges Projekt in Deutschland. Dafür würden Autobahnteilstrecken mit Bundes- und Landstraßen zu einem Netz von etwa 280 Kilometern Länge ausgebaut. Der Pilotbetrieb soll bereits 2018 beginnen. Auf der A39 werden Autofahrer dann auf Schildern darauf hingewiesen, dass sie sich in einem Testfeld befinden. Es werden unter anderem Assistenzsysteme getestet und der Verkehrsfluss genau untersucht.

Können einem da Autos ohne Fahrer begegnen ?

Nein. Das wird noch dauern. Schneller gehen könnte es hingegen mit Parkhäusern ohne Menschen. Der Fahrer steigt davor aus und das Auto navigiert sich selbst in eine Parklücke. Nach dem Einkauf ruft der Fahrer seinen Wagen zurück und kann losfahren. „Das sind Nutzungsszenarien, die relativ zeitnah in Serie kommen werden“, sagt DLR-Vorstand Lemmer.