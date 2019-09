Atlas Air in Stuttgart

Bremen Die Atlas Air Service AG mit Standorten in Bremen, Ganderkesee, Stuttgart und Augsburg übernimmt den Geschäfts- und Flugbetrieb der insolventen Stuttgarter Flugdienst GmbH (SFD). Das teilte Atlas Air Service am Freitag mit. Der Mitteilung zufolge sollen alle Mitarbeiter übernommen werden. Damit sei Atlas Air Service nun mit Büros und zwei Charterflugzeugen am General Aviation Terminal (GAT) vom Flughafen Stuttgart stationiert.