Zech-Firma übernimmt W&F Franke

Bremen /Aurich Die insolvente Bremer Schwerlasttransport-Spedition W&F Franke ist gerettet. Wie Insolvenzverwalter Christian Kaufmann von der Rechtsanwaltskanzlei Pluta jetzt mitteilte, hat die Blanke Management GmbH, die zur Unternehmergruppe des Bremer Kaufmanns Kurt Zech gehört, den Geschäftsbetrieb zum 1. Oktober übernommen.

Die Arbeitsplätze von 80 Mitarbeitern habe man sichern können. „13 Mitarbeiter werden nicht übernommen und müssen leider gekündigt werden“, teilte Kaufmann mit. Einige der ursprünglich 119 Beschäftigten hätten das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen und eine neue Stelle gefunden.

W&F Franke hatte sich in den vergangenen Jahren vor allem auf den Transport von Windkraftanlagen spezialisiert. Zu den Hauptkunden zählt der Auricher Windenergieananlagenbauer Enercon. Die seit anderthalb Jahren andauernde Flaute in der Windkraftindustrie in Deutschland hatte auch die Bremer Spedition in Schieflage gebracht.