Aus BLB wird NordLB

Bremen Seit dem 1. September 2017 gehört die Bremer Landesbank (BLB) zur NordLB. Nun soll die Marke BLB Stück für Stück vom Markt verschwinden und durch die Dachmarke NordLB ersetzt werden. „Im Zuge des fortschreitenden Zusammenwachsens beider Häuser haben wir (…) festgestellt, dass das Nebeneinander der zwei Marken bei vielen Kunden für Irritationen gesorgt hat“, hieß es am Montagabend auf der BLB-Webseite. Die BLB war in Schieflage geraten, weil sich das Institut an faulen Schiffskrediten verhoben hatte. Deshalb übernahm die NordLB das Institut zu 100 Prozent.