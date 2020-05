Autobau: Sommerpause bei Mercedes Bremen?

Bremen Seit Ende April fährt das Bremer Mercedes-Werk nach einer Phase der Arbeitsunterbrechung und Kurzarbeit wegen der Corona-Pandemie die Produktion wieder hoch. Weil die Nachfrage am Automarkt aber offenbar bislang eher schleppend verläuft, soll es im Sommer – anders als in den vergangenen Jahren – eine zweiwöchige Produktionspause geben. Das berichtete am Freitag der „Weser-Kurier“ unter Verweis auf Aussagen der IG Metall Bremen.

Nicht gerüttelt werden soll dagegen offenbar am anvisierten Hochfahrplan. In der kommenden Woche soll zusätzlich eine zweite Schicht die Arbeit wieder aufnehmen. „Der Anlauf hat sehr gut funktioniert“, hatte der neue Standortverantwortliche Michael Frieß erst vor wenigen Tagen gesagt. Mercedes Bremen gilt mit 12 500 Mitarbeitern als größter privater Arbeitgeber im Nordwesten.

