Bremen Jetzt muss ich meinen Ärger doch mal loswerden. Meine Frau und ich organisieren seit über 25 Jahren Radwandertouren innerhalb des Vereins MTV Eiche Schönebeck. Wir nennen uns „die Schönebecker Pedaleure“. Meistens geht es durch die Norddeutsche Tiefebene mit Übernachtung. Die Radlergruppe besteht aus 12 Personen. Dieses Jahr soll es Anfang Juni nach Ditzum gehen.

Am 16.5. radelten meine Frau und ich zunächst die Strecke ab. Der Plan lautete radeln von Lemwerder nach Hude. Dort den Regionalexpress RE 4410 benutzen und weiter sollte es mit dem Zug zunächst gehen nach Augustfehn. Wir standen mit den Rädern rechtzeitig am Bahnhof Hude. Der Zug, Abfahrtzeit 11:12 Uhr, fuhr in Hude pünktlich ein.

Als wir den Waggon mit dem Fahrradabteil erreichten, stellten wir fest, dass die Tür aufgrund eines Defekts sich nicht öffnen ließ. Bei bei dem dahinter vorhandenen Waggon mit Fahrradabteil Fahrradabteil war es ebenso. Also mussten wir bis zum Ende des Zuges laufen, um dort das Fahrradabteil zu erreichen. Zu erwähnen ist noch, dass während dieser Zeit kein Zugbegleiter am Bahnsteig stand. Lediglich der Lokführer schaute aus dem Fenster.

Als wir das Zugende mit unseren Rädern laufend erreichten, setzte sich der Zug ohne uns in Bewegung. Wir mussten nunmehr notgedrungen mit einem später einlaufenden Zug der NWB nach Bad Zwischenahn fahren und von dort über Augustfehn und Leer nach Ditzum radeln. Die Tour verlängerte sich dadurch um 20 Kilometer auf insgesamt 90 Kilometer und das bei heftigem Gegenwind.

Warum schreib ich das? Meine Erfahrung mit der Bundesbahn als Radler ist die, dass es auch bei Reservierung einer Radlergruppe in vielen Fällen nicht klappt. Wir haben es z.B. schon erlebt, dass ein zuvor als reserviert bescheinigtes Fahrradabteil gar nicht vorhanden war. Bislang haben wir das auch mit einer Portion Galgenhumor hingenommen.

Aber nunmehr möchte ich meinen Ärger mal loswerden, mit dem Fazit, Radler sind bei der Bahn willkommen, und zwar was die Entrichtung des Fahrpreises anbelangt, ansonsten sollten sie ihre Räder zu Hause lassen oder am besten gleich zu Hause bleiben..