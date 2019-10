Bosch streicht in Bremen 240 Stellen

Bremen Der Autozulieferer Bosch Automotive Steering streicht 240 Arbeitsplätze in Bremen. Wie das Unternehmen am Donnerstag ankündigte, soll die Fertigung von Lenksäulen in der Hansestadt eingestellt und ins ungarische Eger verlagert werden, wo Bosch bereits heute Lenksäulen herstellt. Der Stellenabbau solle „möglichst sozialverträglich erfolgen“.

„Bosch Automotive Steering spürt, wie auch andere Unternehmen der Branche, deutlich die Marktabschwächung“, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Am Standort Bremen sollen künftig nur noch 30 Spezialisten für die Entwicklung verbleiben.