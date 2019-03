Brauriese AB Inbev behält Hasseröder

Bremen Der Bierkonzern Anheuser-Busch Inbev Deutschland (u.a. Beck’s) hat den geplanten Verkauf der Marken Diebels und Hasseröder abgesagt. Alle Gespräche mit Interessenten seien beendet worden, teilte die Deutschland-Tochter von AB Inbev in Bremen mit. „Unsere Strategie für Deutschland hat sich weiterentwickelt. Daher werden Hasseröder und Diebels in Zukunft eine neu definierte Rolle in unserem Portfolio spielen“, sagte Deutschland-Chef Florian Weins.