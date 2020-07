Bremen: Erste Fahrradzone Deutschlands

Bremen Ein Quartier mit zwölf Straßen und 2,5 Kilometern Straßenraum: Bremen hat am Dienstag im Stadtteil Alte Neustadt Deutschlands erste umfassende „Fahrradzone“ eröffnet, in der Radfahrer ganz offiziell Vorfahrt genießen. Umgesetzt wurde das Modellprojekt in Kooperation zwischen dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) und der Hochschule Bremen zusammen mit der Senatorin für Umwelt, Bau und Mobilität. Das Bundesumweltministerium finanzierte die Zone mit 2,4 Millionen Euro. Bremen beteiligte sich mit einer Million Euro. Mit dem Geld wurden das Quartier fahrradfreundlicher und eigens ein neues Verkehrsschild gestaltet.