Bremer führen auch ostdeutsches Werk

Bremen Der Vorstand des Flachstahlwerks von Arcelor Mittal in Bremen führt ab Mai auch das Werk in Eisenhüttenstadt (Land Brandenburg). Das ostdeutsche Werk bleibe aber als eigenständiger Standort erhalten, teilte das Unternehmen am Freitag mit: „Eine Fusion wird nicht weiterverfolgt.“ Die gemeinsame Leitung führe die beiden Stahlstandorte enger zusammen. In Eisenhüttenstadt arbeiten 2700 Menschen.