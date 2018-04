Bremen /Bremerhaven Bremerhaven hat seine Stellung als eine der größten Autoumschlagsdrehscheiben Europas gefestigt. Im Vorjahr wurden an dem Terminal rund 2,2 Millionen Autos umgeschlagen, teilte der Konzern BLG Logistics jetzt mit. Das waren 100 000 mehr als 2016. Die meisten Autos stammen aus deutscher Produktion. In Bremerhaven werden sie verladen und steuern in erster Linie Nordamerika, Asien und den Nahen Osten an.

Insgesamt hat BLG Logistics an allen Standorten in seinem Automobile- Netzwerk im In- und Ausland im Vorjahr 6,3 Millionen Fahrzeuge umgeschlagen, transportiert und technisch bearbeitet. 2017 konnte der Konzern seinen Umsatz um vier Prozent auf 1,08 Milliarden Euro steigern. Das Vorsteuerergebnis gab das Unternehmen mit 33,5 Millionen Euro an (plus 8,8 Prozent).

Als global ausgerichtetes Logistikunternehmen sei BLG Logistics wesentlich von der Produktion und den damit verbundenen Warenströmen in der Weltwirtschaft abhängig, so Vorstandschef Frank Dreeke. „Diese zeigt sich weiterhin unbeeindruckt von den politischen Unsicherheiten“, sagte er. Die BLG-Gruppe geht für 2018 von einem Umsatz mindestens auf Vorjahresniveau aus.