Bremen /Cloppenburg Amazon will ab Herbst auch vom Güterverkehrszentrum Bremen aus seine Pakete verteilen. Das bestätigte der Onlinehändler jetzt dem „Weser-Kurier“. Es soll sich dabei aber nicht um einen Ersatz für das geplante Logistikzentrum in Achim handeln.

In Bremen geht Amazon mit einer kleineren Einheit an den Start – mit einem sogenannten Verteilzentrum, von denen es laut Amazon derzeit sechs Stück in Deutschland gibt. In Verteilzentren werden Pakete, die aus Amazon-Logistikzentren kommen, von Lieferpartnern abgeholt und zugestellt. Im ersten Schritt will Amazon etwa 130 Arbeitsplätze auf den 7800 Quadratmetern des neuen Verteilzentrums schaffen. Für die Auslieferung der Pakete würden bei den Lieferpartnern mehr als 400 Fahrer zuständig sein.

Amazon werde die Logistikhalle mieten, hieß es. Bauherr des Projekts und Käufer des Grundstücks ist der international tätige Immobilienkonzern Goodman.

Bereits im April hatte Amazon angekündigt, 2019 auch in Cloppenburg ein Verteilzentrum eröffnen zu wollen. Hier sollen rund 150 Arbeitsplätze geschaffen werden.