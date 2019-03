Stahlkocher legen Arbeit nieder

Bremen /Dortmund Im Tarifkonflikt der nordwestdeutschen Stahlindustrie haben Tausende Beschäftigte mit Warnstreiks in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Bremen Druck auf die Arbeitgeber gemacht. Insgesamt hätten sich an allen Standorten mehr als 10 000 Stahlarbeiter an den Aktionen beteiligt, teilte die IG Metall am Montag mit. Die größten Kundgebungen gab es in Duisburg, Bremen und Bochum. In Bremen legten nach Gewerkschaftsangaben 1500 Beschäftigte von Arcelor-Mittal ihre Arbeit nieder. Die IG Metall fordert für die 72 000 Stahlkocher in NRW, Niedersachsen und Bremen sechs Prozent mehr Geld.