Ryanair steuert künftig elf Ziele aus Bremen an

Bremen /Dublin Trotz der Schließung seiner Basis in Bremen bietet der irische Billigflieger Ryanair auch künftig Flüge ab Bremen an. Das Angebot fällt allerdings geringer aus als in den Vorjahren.

Wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten Sommerflugplan hervorgeht, können ab Ende März insgesamt elf Ziele in sieben Ländern erreicht werden: London Stansted (zwei Mal täglich), Palma de Mallorca (täglich), Barcelona Girona, Malaga (je vier Mal wöchentlich), Alicante, Faro, Stockholm Skavsta, Porto (je drei Mal wöchentlich) sowie Mailand Bergamo, Thessaloniki und Vilnius (je zwei Mal wöchentlich). Ryanair wies darauf hin, dass auf einigen Strecken die Frequenz erhöht worden sei. Die Tickets seien ab sofort buchbar.

Die Zahl der Flugziele hat sich im Vergleich zu früheren Jahren jedoch spürbar verringert. Im vergangenen Sommer hatte der irische Billigflieger noch 19 Ziele angesteuert, im Sommer 2017 waren es 18.