Bremen Aufwind am Bremer Flughafen: Im ersten Quartal wurden dort deutlich mehr Passagiere gezählt. Das Plus betrage gegenüber dem Vorjahres-Vergleichszeitraum 9,7 Prozent (auf 492 000 Passagiere), teilte der Airport am Freitag mit.

Damit schnitten die Bremer sehr wahrscheinlich deutlich besser ab als die deutschen Verkehrsflughäfen insgesamt. Diese wurden in den ersten beiden Monaten des Jahres von 30 Millionen Passagieren genutzt. Laut Flughafenverband ADV entspricht das einem Wachstum von 1,4 Prozent. Im gleichen Zeitraum (Januar/Februar) schaffte der Bremen Airport bereits ein Passagierplus von 6,4 Prozent.

Hintergrund seien „unter anderem gestiegene Passagierzahlen im Geschäfts-, Tourismus und Billigflugsegment. „Beliebtestes Reiseziel ist nach wie vor Mallorca“, hieß es. Wöchentlich gehen 23 Flüge von Bremen aus auf die Baleareninsel. Unter den weiteren Zielen sind Drehkreuze wie München, Frankfurt, Amsterdam und Istanbul.