Bremen Die Billigfluggesellschaft Wizz Air baut ihr Angebot ab Bremen erneut aus. Jetzt kündigte sie eine fünfte Strecke – zusätzlich zu Danzig, Kiew, Skopje und Wien – an. Angeflogen wird künftig das polnische Allenstein (Olsztyn).

Dieses Ziel in Masuren wird sonst eher selten angeflogen. Es wird aber in erheblichem Umfang von Gruppen und Einzelreisenden besucht – auch aus dem Nordwesten. Neben Personen, die noch familiäre Wurzeln in dem einst deutschen Gebiet haben, nehmen sich auch zunehmend jüngere Reisende aus rein touristischen Gründen die von Seen geprägte Landschaft als Reiseziel vor. In Allenstein locken u.a. eine sehr gut restaurierte Altstadt und Hinweise auf das Schaffen von Nikolaus Kopernikus, wie etwa seine astronomische Tafel.

„Ab Ende Oktober geht es zweimal pro Woche mit Wizz Air von Bremen nach Olsztyn, in das Urlaubsparadies Masuren und zurück“, kündigte Wizz Air an. Die ungarische Gesellschaft betreibt eine Flotte von 104 Airbus-Jets des Typs A320 sowie A321 und bietet mehr als 600 Strecken von 25 Basen an. In Polen wird von Bremen aus bereits Danzig angeflogen.