Fluglotse erkrankt: Flieger verspätet

Bremen Stillstand am Flughafen Bremen: Wie Fluggäste berichteten, mussten am Mittwochmorgen mehrere Flugzeuge auf dem Rollfeld stehen bleiben. Der Grund: Es fehlte ein Fluglotse. Dies bestätigte Anja Naumann von der Deutschen Flugsicherung. Betroffen waren die Gäste von fünf Maschinen, die zwischen 6 und 7 Uhr hätten starten sollen. Der Fluglotse, der die Schicht um 5.30 Uhr übernommen hatte, „hat sich kurzfristig krankgemeldet“, so Naumann. Bis ein Ersatz organisiert werden konnte, habe es einige Zeit gedauert. Der Ausfall hatte Verspätungen von 3,5 Stunden zur Folge.