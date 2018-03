Weinhändler Eggers und Franke verkauft

Bremen /Freyburg Deutschlands größter Sekthersteller, Rotkäppchen-Mumm, übernimmt den Bremer Wein- und Spirituosenhändler Eggers & Franke. Wenn die Kartellwächter zustimmen, soll die Holding von Mai an zum Freyburger Konzern gehören, wie beide Unternehmen am Freitag mitteilten. Zunächst solle Eggers & Franke unabhängig am Markt weiterarbeiten, hieß es. Das Unternehmen mit rund 180 Beschäftigten beliefert neben Fachhandel und Einzelhandel auch die gehobene Hotellerie und Gastronomie mit hochwertigen Weinen und Spirituosen.