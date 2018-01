Bremen Die vor mehr als drei Jahrzehnten in Bremen entstandene Fluggesellschaft Germania (Berlin) will an der Weser durchstarten: Ab dem Winterflugplan 2018/2019 sollen dort drei statt bisher zwei Airbus-Jets stationiert werden, im Sommer 2019 sollen es vier sein. Zugleich wird die Wartung am „Bremen Airport Hans-Koschnik“ ausgebaut. Unterm Strich sollen 34 neue Arbeitsplätze für Flugzeug-Crews und Technik entstehen, zusätzlich zu den rund 130 bestehenden, kündigte Verkaufs-Chef Claus Altenburg bei einem Gespräch im „Fliegerturm“ des Bremer Vereins für Luftfahrt an. Für 2019 seien zahlreiche neue Ziele ab Bremen geplant,

Diese sollen voraussichtlich im Frühsommer konkretisiert werden. Schon bekannt ist, dass ab dem Winterflugplan ganzjährig nach Mallorca und Athen (mit Anschlüssen zu diversen Inseln) geflogen wird. Hinzu kommen weitere Verbindungen auf der stark gebuchten Route nach Antalya (Türkei) und (neu) nach La Palma. Altenburg deutete an, dass man auch mehr „City Destinationen“ (Städtetourismus) prüfe. Er war selbst kürzlich in Madrid, um das zu sondieren. Als wahrscheinlich gilt eine engere Kooperation mit der spanischen „Air Europa“. Germania-Kunden könnten dann irgendwann mit dem Partner (aber Germania-Flugnummer) via Madrid sogar nach Südamerika fliegen.

2017 steigerte Germania in Bremen die Fluggastzahl auf 398 498 (Vorjahr: 351 323). 2018 wird nur minimales Wachstum erwartet, das aber über die Marke von 400 000 führen soll, wie Altenburg erläuterte. Ab dem Winterflugplan werde sich dann der zusätzliche Jet mit neuen Angeboten auswirken. „2019 peilen wir die halbe Million an“, formulierte er das Ziel. Das wären 25 Prozent mehr als 2017.

Angebotserweiterungen bei Germania erfolgen auch vor dem Hintergrund des Zusammenbruchs von Air Berlin. Die eigene Passagierzahl soll deutlich steigen – außer in Bremen auch in anderen Regionalzentren (wie Nürnberg) und in Berlin, wo man nun Startrechte hat, die später auch Zugang zum Hauptstadtflughafen „BER“ sichern.

Germania fliegt mit seiner wachsenden Flotte (29 Jets, bald 36) von 20 Flughäfen über 50 Ziele an, mit Schwerpunkt im Mittelmeerraum und Nahen/Mittleren Osten. Im schwierigen Jahr 2017 (Einbußen im Türkei-Verkehr, Preisschlacht um Mallorca) flogen 3,2 Mio. Passagiere mit.

Bremen ist dabei wichtig, es steht mit seinen bald 22 (2014: 17) Zielen in einer Liste der „wichtigsten Standorte“ von Germania ganz oben. Der Airport, mit großem Einzugsgebiet einschließlich Oldenburg und Weser-Ems, steuert etwa 13 Prozent zur Gesamt-Passagierzahl bei. Und in einem Bremer Hangar hat Germania seit 2014 die Wartung im Norden konzentriert. Die ganz großen „Checks“ finden aber bei der Zentrale in Berlin statt.

Im Bremen begrüßte man die Ausbaupläne von Germania. Wirtschafts-Staatsrat Ekkehart Siering, zugleich Aufsichtsrats-Chef des Airports, betonte die Bedeutung für für die regionale Infrastruktur – für Unternehmen, aber auch Reisende aus Bremen und der weiteren Umgebung. Flughafen-Marketing-Chef Florian Kruse sieht auch „ wichtige Signale“ für Reisebüros und Veranstalter in der Region.