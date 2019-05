Gleiche Zulagen bei Mercedes

Bremen Wer im Bremer Mercedes-Werk zwischen 22 Uhr und 6 Uhr arbeitet, bekommt künftig eine einheitliche Schichtzulage von 25 Prozent. Auf diese Regelung, die rückwirkend zum 1. April gilt, haben sich der Autobauer Daimler und die IG Metall in Bremen jetzt geeinigt. Außerdem erhalten Dauernachtschichtler elf freie Tage zusätzlich pro Jahr. Mitarbeiter in Wechselschicht, also solche, die zwischen Früh- und Spätschicht wechseln, bekommen zwei freie Tage pro Jahr zusätzlich.

Hintergrund der Neuregelung ist ein im April gefälltes Urteil des Landesarbeitsgerichts Bremen. Dort hatte ein Mitarbeiter des Bremer Mercedes-Werks erfolgreich gegen die unterschiedlichen Zulagen von 15 Prozent (Dauernachtschicht) beziehungsweise 50 Prozent (Wechselschicht) geklagt.