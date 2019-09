Hachez-Ende in Bremen besiegelt

Bremen Das Ende der Produktion von Hachez in Bremen ist besiegelt. Geschäftsführung und Betriebsrat des traditionsreichen Schoko- und Pralinenherstellers einigten sich jetzt nach mehrmonatigen Verhandlungen auf einen Sozialplan.

Der dänische Mutterkonzern Toms, der Hachez 2012 übernommen hatte, hatte 2018 angekündigt, die Produktion aus Kostengründen nach Polen verlagern zu wollen. Die Verlagerung soll schrittweise im kommenden Jahr erfolgen und laut Betriebsrat spätestens Ende 2020 abgeschlossen sein.

Von dem Produktionsende in Bremen sind 133 Mitarbeiter betroffen. Für sie sieht der Sozialplan u.a. eine an der Betriebszugehörigkeit orientierte Abfindung sowie die Einrichtung einer Transfergesellschaft vor. Nicht betroffen vom Produktions-Aus sind 80 Mitarbeiter aus Vertrieb und Marketing, die weiterhin in Bremen bleiben sollen.