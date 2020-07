Airbus In Der Corona-Krise: 441 Stellen fallen in Bremen weg

Bremen /Hamburg /Im Nordwesten Der angekündigte Stellenabbau beim Flugzeugbauer Airbus nimmt offenbar konkrete Formen an. Nach Informationen des TV-Regionalmagazins „buten un binnen“ sollen in Bremen 441 der insgesamt knapp 3000 Stellen in der Verkehrsflugzeugsparte betroffen sein. Deutlich härter würde es demnach das Werk in Hamburg-Finkenwerder treffen. Hier will der Konzern von etwa 12 000 Stellen 2324 streichen.

Airbus spricht von insgesamt 5140 betroffenen Stellen bundesweit, von denen allerdings ein Teil auf die Airbus-Tochter Premium Aerotec (PAG) entfallen soll. Hinzu kommen weitere 900 Jobs bei PAG, deren Abbau schon vor der Krise vorgesehen war. PAG hat unter anderem Werke in Bremen, Nordenham und Varel. Ob und wie viele Stellen an diesen Standorten wegfallen, war am Donnerstagabend noch nicht bekannt.

Der Konzernbetriebsrat hatte den geplanten Stellenabbau bereits scharf kritisiert. Die „Substanz des Unternehmens werde kaputtgespart“, hieß es in einer Stellungnahme. Die Betriebsräte verlangen von Airbus, auf betriebsbedingte Kündigungen zu verzichten. Im Gegenzug sei die Belegschaft zu Arbeitszeitverkürzungen bereit.