Airport Bremen: Selten Flugausfälle und Verspätungen

Bremen /Hannover Viele Flugausfälle und verspätete Flüge in Berlin-Tegel, vergleichsweise wenige Flugprobleme an den Flughäfen Hannover und Bremen: Zu diesem Ergebnis kommt eine am Donnerstag veröffentlichte Analyse des Fluggasthelfer-Portals Air-Help für das Jahr 2017. Demnach starteten im vergangenen Jahr mehr als 500 Passagierflüge pro Tag in Deutschland nicht nach Plan.

Trauriger Spitzenreiter ist den Angaben zufolge der Flughafen Berlin-Tegel, von dem aus 29 Prozent aller Flüge 2017 unplanmäßig starteten. Auch die Flughäfen Frankfurt (26,7 Prozent) und Düsseldorf (25,6) erreichten vergleichsweise schlechte Pünktlichkeitswerte. Die wenigsten unplanmäßigen Flugbewegungen gab es dagegen am Flughafen Hannover-Langenhagen. Hier hoben laut Air-Help nur 15,2 Prozent aller Flüge verspätet ab oder fielen aus. Auf Rang zwei schaffte es der Flughafen Bremen (17,5 Prozent).