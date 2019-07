Bremen bei Flugverspätungen im Mittelfeld

Bremen /Hannover Die Flughäfen in Hannover und Bremen liegen bei Verspätungen und Flugausfällen im bundesweiten Vergleich im Mittelfeld. Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung des Fluggastrechte-Portals Airhelp, die am Mittwoch veröffentlicht wurde.

Im ersten Halbjahr 2019 starteten demnach in Deutschland täglich rund 605 Flüge nicht nach Plan. Unter den 13 größten Flughäfen schnitt Leipzig/Halle mit lediglich 14,5 Prozent unpünktlichen Flügen am besten ab, Deutschlands größter Airport in Frankfurt/Main bildete das Schlusslicht mit rund 30 Prozent. Hamburg lag mit 23,6 Prozent auf dem drittletzten Rang. Bremen (21,6 Prozent) wurde Siebter, direkt gefolgt von Hannover (22,3 Prozent) auf Rang acht. In Bremen hoben den Angaben zufolge von 5100 Flügen rund 1000 verspätet ab, 100 fielen aus.