Bremen hat höchste Arztkosten

Bremen /Hannover In Bremen liegen die Arztkosten in der ambulanten medizinischen Versorgung im deutschlandweiten Vergleich weit vorn. Mit 592 Euro pro Kopf und Jahr liege das Land auf dem dritten Platz, teilte die Barmer Krankenkasse am Mittwoch in Hamburg mit. Noch höher seien die Arztkosten nur in Hamburg (644 Euro) und in Berlin (633 Euro). Niedersachsen liegt mit 578 Euro drei Prozent über dem Bundesdurchschnitt von 561 Euro. Die höchsten Kosten fielen nach den neuesten Zahlen von 2016 mit durchschnittlich 442 Euro pro Fall für Behandlungen bei Psychotherapeuten an.