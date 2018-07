Flughäfen im Norden legen zu

Bremen /Hannover Die Flughäfen im Norden haben ein gutes Halbjahr hinter sich. Das deuten aktuelle Zahlen der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen (ADV) für die ersten fünf Monate des Jahres an. Der Flughafen Bremen kam demnach auf 960 556 Fluggäste – ein Plus von 6,3 Prozent. Münster/Osnabrück verzeichnete mit 284 972 Passagieren ein leichtes Plus von 2,7 Prozent. Hamburg registrierte nach ADV-Angaben mit 6,52 Millionen Flugreisenden ein Minus von 1,3 Prozent.

In Hannover waren am Donnerstag sogar schon komplette Halbjahreszahlen verfügbar. Niedersachsens größter Airport Airport steigerte demnach die Zahl seiner Fluggäste bis Ende Juni um 7,8 Prozent auf 2,76 Millionen Passagiere.