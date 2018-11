Bremen /Hannover Klinikaufenthalte sind in Bremen im bundesweiten Vergleich mit am teuersten. Im kleinsten Bundesland überstiegen die durchschnittlichen Fallkosten im Jahr 2017 zum ersten Mal den Betrag von 5000 Euro, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Demnach liegt Bremen im Ländervergleich bei den Kosten für Klinikaufenthalte mit im Schnitt 5111 Euro auf Platz 2 – hinter Hamburg. Bei dem Spitzenreiter liegen die Kosten bei 5408 Euro pro Fall.

Niedersachsen liegt mit durchschnittlichen Kosten von 4549 Euro pro Fall im unteren Mittelfeld.