Bremen /Hannover /Hamburg Die Lufthansa ist am Donnerstag zu einer Werbetour in mehreren deutschen Städten aufgebrochen, um das neue Design der Fluggesellschaft zu präsentieren. Das Kranichlogo kommt künftig nicht mehr in klassischem blau-gelb, sondern in blau-weiß daher.

Nach Konzernangaben hob eine neu lackierte Boeing 747-8 am Morgen in Frankfurt zu einer Rundreise durch die Bundesrepublik ab. Der Jumbo-Jet landete in Düsseldorf, Hamburg, Berlin, München und am Abend schließlich wieder in Frankfurt. In Köln, Bremen, Hannover, Dresden und Stuttgart fanden zudem tiefe Überflüge – sogenannte Low Passes – statt.

In Bremen verfolgten gegen 10.45 Uhr Dutzende Schaulustige auf der Besucherterrasse und rund um den Flughafen das nur wenige Sekunden dauernde Schauspiel. Der Jumbo-Jet flog die Lan­debahn an, näherte sich dem Boden bis auf 60 Meter und hob dann wieder ab.