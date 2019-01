Warnstreiks an Flughäfen im Norden

Bremen /Hannover An mehreren deutschen Flughäfen ist das Sicherheitspersonal an diesem Dienstag zur Arbeitsniederlegung aufgerufen, darunter Deutschlands größter Airport in Frankfurt am Main. Auch für die Flughäfen Hamburg, Hannover, München, Bremen, Leipzig/Halle, Dresden und Erfurt wurden Warnstreiks angekündigt. Mindestens 220 000 Passagiere werden nach Einschätzung des Flughafenverbands ADV (Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen) davon betroffen sein. Anlass dieser Warnstreiks ist der laufende Tarifkonflikt.