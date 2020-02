Kühne+Nagel setzt auf Bremen

Bremen Der Logistikriese Kühne+Nagel hat am Montag seine neue Deutschland-Zentrale in Bremen eröffnet. Das „August-Kühne-Haus“ an der Wilhelm-Kaisen-Brücke bietet nach Angaben des heute in der Schweiz ansässigen Unternehmens auf einer Fläche von 13 500 Quadratmetern, verteilt auf zehn Stockwerke, Arbeitsplätze für 725 Mitarbeiter. „Dieser Standort hat für Kühne+Nagel eine große Bedeutung, denn hier befand sich das Stammhaus der 1890 von meinem Großvater August Kühne und seinem Partner Friedrich Nagel gegründeten Seehafenspedition“, sagte Klaus-Michael Kühne, Ehrenpräsident von Kühne+Nagel. Insgesamt hat der Konzern 26 Millionen Euro investiert.