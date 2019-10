Bremen Eine defekte Dichtung in der Produktionsanlage war schuld an der Verunreinigung von Milch mit Bakterien, die am Freitag zu einer großen Rückrufaktion geführt hatte.

Der Milchhändler Deutsches Milchkontor (DMK) und das Unternehmen Fude + Serrahn hatten deutschlandweit bestimmte Packungen fettarmer Frischmilch vom Markt genommen. In einer Probe seien Bakterien gefunden worden, die Durchfallerkrankungen auslösen können, teilte das DMK in Bremen mit. Der Rückruf betrifft den Artikel „Frische Fettarme Milch 1,5 % Fett“ im Ein-Liter-Pack. Alle Supermärkte hätten die Milch aus dem Handel genommen. Zu den Mengen des Rückrufs machten weder DMK noch die Lebensmittelhändler Angaben.

Die Ware stammte den Angaben nach aus der Molkerei Everswinkel (Kreis Warendorf in NRW), das Werk hat die Kennung DE NW 508 EG.

Die Ursache einer Verunreinigung mit dem Bakterium Aeromoas hydrophila/caviae sei gefunden und abgestellt worden, sagte ein DMK-Sprecher. „Der Keim bildet ein Toxin, Aerolysin, welches die Zellen in der Darmschleimhaut angreift. Dadurch leiden die Betroffenen an mitunter schwerer Diarrhoe (Durchfall)“, erklärt Sonja Pannenbecker, Ernährungsexpertin der Verbraucherzentrale Bremen, im Interview mit der NWZ.