Bremen Bremen nimmt viel Geld in die Hand, um seinen Flughafen zu modernisieren: Der Aufsichtsrat genehmigte für dieses Jahr zusätzliche 16,4 Millionen Euro für Investitionen. Man wolle „unseren Flughafen fit machen für die Zukunft“, sagt Staatsrat Ekkehart Siering, Aufsichtsratsvorsitzender der Flughafen Bremen GmbH. Darüber hinaus passierte eine Mittelfrist-Planung für Großprojekte mit einem Gesamtvolumen von 51,2 Millionen Euro das Aufsichtsgremium.

Das örtliche Radio Bremen sah es weniger euphorisch: „Der städtische Bremer Flughafen muss mit Millionenaufwand saniert werden“, wurde gemeldet. Überall am Flughafen gebe es „Nachholbedarf — drinnen wie draußen“. So müssen die Rollwege für den neuen großen Airbus-Transporter Beluga XL verbreitert werden.

Schon bisher war einiges angeschoben worden: „Der Flughafen Bremen hat im vergangenen Jahr das Projekt Smart Departure mit neuer, zentraler Sicherheitskontrolle und dem neu gestalteten Gatebereich dahinter abgeschlossen und kümmert sich derzeit um die Umsetzung des Projektes Smart Connect“, erläuterte Siering. Ab etwa dem Sommer sollen alle Passagiere durch die neue, zentrale Sicherheitskontrolle im Hauptterminal gehen. Auch arbeitet der Flughafen an einem neuen, zugleich erweiterten Gastronomie-Angebot im Terminal sowie an der Eröffnung eines Supermarktes. Das gilt als interessant für viele Reisende. Auf Anfrage dieser Zeitung gab es aber noch keine Details zu Ort und Sortiment.

Aber bei solchen aus eigenen Mitteln selbst gestemmten Projekten soll es nun nicht bleiben. Es stünden „zusätzlich noch Projekte auf der Agenda“, hieß es in einer Ankündigung. Diese würden mit den aktuellen Investitionsentscheidungen angeschoben. „Wir wollen und brauchen einen gut ausgestatteten Flughafen. Dazu bedarf es einer Weiterentwicklung, der Stabilisierung der Prozesse und der Absicherung der Infrastruktur“, sagt Siering.

Investiert werden soll am Flughafen mittelfristig beispielsweise in die Fuhrparks des Winterdienstes, der Feuerwehr und der Bodenverkehrsdienste. Dazu müssen auch die Flugbetriebsflächen, wie Vorfeld und Rollwege weiterhin „konsequent in Schuss gehalten werden“.

Das Terminal und der Gate-Bereich sollen mit der Erschließung neuer Flächen für Gastronomie und Shops attraktiver werden. Und: Die „nun 20 Jahre alten WC-Anlagen“ sollen erneuert werden.

„ Mit unseren heutigen Beschlüssen in der Aufsichtsratssitzung haben wir den ersten Grundstein für einen Bremer Flughafen, der fit in die Zukunft startet, gelegt“, sagte Siering. Er wies auf die große Bedeutung für Bremen hin.

Weitere geplante Projekte: • LED-Beleuchtung Parkhaus: Projekt ist gestartet und soll vollendet werden.

• Sicherheit und Objektschutz: Anforderungen der EASA (European Aviation Safety Agency) müssen am Flughafen umgesetzt werden.

• Vorfeld: Gemäß Betriebsgenehmigung ist der Flughafen für Code E Luftfahrzeuge (Flugzeuge mit einer Spannweite bis 65 Meter) zugelassen. Im Rahmen der neuen europäischen Vorschriften muss der Flughafen Bremen seine Konformität zu diesen Anforderungen herstellen. Einige Flächen des Vorfeldes bedürfen einer Sanierung, weil sie das Ende der Lebensdauer erreicht haben. Neben einer laufenden Instandhaltung müssen auch Flächen saniert werden. Betroffen ist das Vorfeld mit Teilen der Parkpositionen der Flugzeuge, der Rollwege und Fahrstraßen.

• Fuhrpark: Benötigt werden zwei Kehrblasgeräte, die auch für den Winterdienst eingesetzt werden. Vier Geräte des Winterdienstes haben die Baujahre 1987/88 und müssen ersetzt werden.

Woher das Geld kommen soll, ist nach Radio-Bremen-Informationen noch unklar. Aufsichtsratschef Ekkehart Siering habe kürzlich angedeutet, der Flughafen könnte neue Kredite aufnehmen. Dem freigestellten Flughafenchef Jürgen Bula habe Staatsrat Siering vorgeworfen, er habe nicht alle notwendigen Ausgaben offengelegt, so der Sender.